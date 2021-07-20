陽明法說會後股價跌破現增價 長榮、萬海齊挫

陽明昨日舉行法說會，董事長鄭貞茂釋出全球塞港夢魘再起的訊息，認為下半年的海運市場非常樂觀，今（20）日開低走低，股價再度跌破現增價，早盤一度下滑至171.5元，萬海、長榮股價齊挫。

鄭貞茂在法說會中表示，全球塞港夢魘再起，關鍵在美國鐵路公司暫停疏運碼頭貨物一周，加上歐洲萊茵河水患，歐美兩大市場同步塞住，問題雪上加霜；另外，他也指出，根據拜登政府公布的內容，所謂「打壓運價」是市場錯誤解讀。

鄭貞茂指出，全球船期延誤、缺櫃、缺艙及塞港情況一直沒有紓解，供需缺口持續加大，展望下半年整體營運狀況，下半年的海運市場非常樂觀。

陽明6月營收275.36億元，第二季營收732.7億元，累計上半年營收1,355.52億元，6月、第二季及上半年營收同創新高；法人預估陽明7月營收可望持續走高。

陽明今年前5月稅後盈餘439.77億元，每股純益13.3元，法人預估陽明6月獲利將優於5月，上半年獲利可望超過1.5個股本，第三季單季可望獲利超過一個股本。

陽明基本面表現亮麗，董事長鄭貞茂展望下半年整體營運狀況，認為下半年的海運市場非常樂觀，但今日股價卻是開低走低，早盤以185元開出，一度下滑至171.5元，盤中跌幅逾7%。