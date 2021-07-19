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關不住了！「好想出去玩概念股」喊衝 遊樂園、飯店股旺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

微解封後國內迎來的首次假日，部分風景區湧入遊客，市場看好，三級警戒以來，民眾已在家悶了兩個多月，加上疫情趨緩，與出遊相關的個股將受惠。包括高速公路服務區營運業者南仁湖（5905）今（19）日早盤股價爆量攻頂，主打婚宴市場的新天地（8940）盤中也觸及漲停價，遊樂園的劍湖山（5701）股價勁揚逾7%，以度假飯店為主的高野（2736）、夏都（2722）盤中漲幅逾5%。

三級警戒歷時超過兩個月，7月13日起開始微解封，不少民眾利用周末假日出遊，許久未見的人潮、車潮再度湧現。此外，由於指揮中心指揮官陳時中表示，以目前趨勢來看，7月26日降級可能性大，市場也預期，降級後將迎來更大規模的出遊人潮，包括遊樂園、渡假飯店、高速公路服務區商場都會受惠。

民眾出遊需求增溫，遊樂園因場域寬廣、植物茂密、空氣清新，成為不少民眾假日出遊首選。六福（2705）旗下的六福村維持入園人數總量管制3,000人，隨著樂園重新開園恢復營業，17日、18日分別湧進783人、999人。劍湖山也表示，目前園區採預約制，詢問電話逐漸熱絡，以7月17日、7月18日周末情況來看，預約狀況約400-500人，入園率約達九成五。

而迎接微解封後，民眾的出遊需求，飯店業者也在近期推出暖身專案，包括台北六福萬怡酒店搶攻微解封商機，推出「2021好食光 萬怡饗樂家．隨心所欲」專案，即日起至7月31日間，雙人優惠價3,580元，就可享受豪華客房空間10小時，又能大啖最高價值達3,600元+10%的五星美饌三選一。天成文旅-繪日之丘 也推出「微別墅獨立客房專案」，主打在微別墅的寬敞獨立空間，不僅能夠保有旅途的安全性與隱私性，還能轉換空間生活，遠離人群開啟宅度假模式。

高速公路 劍湖山

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