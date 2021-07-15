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7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

726解封機率升溫 餐飲、飯店、遊樂園股買盤回籠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股。報系資料照
台股。報系資料照

國內疫情持續降溫，確診持續創新低紀錄，且感染源不明的人數亦持續下降，市場看好，7月26日達到降級標準的機率日益增加，推升觀光股漲勢再起，包括劍湖山（5701）盤中漲幅逾8%，美食-KY（2723）、王品（2727）等餐飲股亦大漲表態，飯店股華園（2702）、遠雄來（2712）股價亦向上加溫。整體觀光類股指數盤中漲幅逾2%。

美食-KY迎接美國解封利多，加上大陸同店營收表現穩定，台灣門市表現亦抗跌，合併營收已寫下連續5個月成長的佳績。美食-KY表示，在美國市場，儘管加州、德州熱浪來襲，甚至連西雅圖、波特蘭等地都創下40度以上的破紀錄高溫，降低消費者購買烘焙商品的頻次，但趁勢推出的夏季蔬果飲品也大獲好評，適度彌補烘焙淡季的業績，美國市場的營收也維持較去年同期大幅成長。

在台灣市場方面，儘管全台實施三級警戒，整體餐飲服務業的來客數大幅滑落，但85ºC在台灣的產品結構有不少是來自蛋糕及麵包，影響相對有限。再加上開放式的門店空間及外帶為主的消費型態，也有助降低營運衝擊。但台灣市場的關鍵指標仍在於何時解除疫情管制措施，以及疫苗普遍施打的時程。

劍湖山為觀光類股雞蛋水餃股的代表，因市場看好解封後有利其樂園和飯店經營，近期股價波動劇烈。劍湖山表示，劍湖山世界和劍湖山渡假大飯店本周在微解封的政策下重啟營運，但在遊園人次方面會做總量控管，也盼在防疫警戒鬆綁下，可以挹注業績活水。

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