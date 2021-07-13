微解封首日 樂園股表現最強、餐飲股在平盤震盪

微解封第一天，觀光股僅樂園股表現最強，劍湖山（5701）盤中股價漲幅逾6%，不過之後壓回到平盤，餐飲股因全台仍禁內用，股價多在平盤上下震盪，而健身房今（13）日起雖然也有條件微解封，但柏文（8462）早盤跌幅達3%。

劍湖山表示，今日正式開園，早上九點過後，人流陸續進場，人數約在100、200人，由於今日非例假日，預期周末人潮才會逐漸加溫。另外，劍湖山渡假大飯店也同步在今日重新營運，並開始有訂房洽詢電話湧進。

劍湖山表示，依中央疫情指揮中心相關規範指引，在遊客總量管理方面，會採單一進出口、遊客量達2,500人，即進行分流管制。劍湖山世界也推出「陽光森呼吸」專案，購票就送防護面罩。

六福（2705）旗下的六福村也同樣今日再度迎接遊客入園，六福村行銷經理黃淑芳表示，園區初步開放，除了基本入園體溫測量、實名制、保持社交距離、餐廳採隔板、梅花座之外，園區亦縮短營業時間最晚至下午五點閉園，人流管制部分中央規定不得超過園區最高容客量40%，六福村則以高標準自降人流至10%，初期每日僅開放至多3,000人入園，以今日首日看來，遊園人數約幾百人，消費者觀望心態濃厚。

柏文表示，旗下「健身工廠」規劃高強度防疫措施自今日起恢復營業，除雲林縣、高雄市據點依各縣市政府規定暫停營業至7月26日外，其餘廠館皆在早上六點即開門營業。總計全台51家「健身工廠」，有39家恢復營業。柏文觀察，今日上午各店平均進館運動會員人數，與5月15日停業之前相較差異不大。

此外，柏文表示，「健身工廠」將自7月16日起恢復扣款，會員如需辦理會籍暫停，除致電客服外，也可利用健身工廠APP線上申請，