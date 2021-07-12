富邦媒6月營收再創歷史次高 年增逾五成

富邦媒（8454）公告6月份營收83.3億元，較去年同期成長52.3%，再次刷新歷史次高紀錄。上半年合併營收突破400億，來到406.2億元，年增31.3%，營運再創歷史同期新高。

富邦媒表示，6月網路購物業績年增55.7%，業績佔比約94.4%，成長幅度再創近三年新高。行動購物業績較去年同期成長63.8%，在網路購物業績佔比約為75.7%。6月熱銷商品類別包括3C家電類的筆電手機、遊戲機、空氣清淨機；居家生活類別如食品、廚具、衛生與清潔用品；保健類如雞精、葉黃素等皆受市場青睞。

富邦媒表示，6月份成長動能主要受惠於618年中大促活動檔期的買氣，累積業績較去年同期成長逾五成；6月18當日業績更較去年同期成長1.5倍，全天網站造訪人次將近平日三倍。此外，疫情加速台灣線上消費習性的養成，今年因疫情延燒，再次推升宅經濟的成長，進而加深網購消費習性的黏著度，為今年營運加速成長表現的重要動能。

近兩個月為全台防疫關鍵期，看準市場需求，momo旗下子公司富立財產保代於5、6月也陸續推出疫苗險與防疫險專案，會員只需動動手指就可完成零接觸線上投保，為全台消費者升級防疫備援能量。截至6月底已售出約2.4萬張保單。

時序進入7月份，momo也持續推出新活動。包括與台灣迪士尼攜手合作，推出超強IP迪士尼「三眼怪」、「史迪奇」集點加價購活動，因應炎熱夏季推出夏日飲品杯、沁涼冰壩杯、造型風扇，以及居家自煮用的造型蛋捲器、質感便當袋、零錢包、質感牛皮肩背包等限量週邊商品。