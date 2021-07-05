泰碩調漲散熱產品 下半年營運回溫

散熱模組廠泰碩（3338）今（5）日召開股東會，董事長余清松指出，公司今年上半年很辛苦，但新產品已陸續開始出貨，有信心下半年會越來越好，期盼業績能盡速回溫。

泰碩去年度每股純益2.58元，股東會通過配息1.8元現金股利。由於中國大陸5G基礎建設受美中貿易戰影響，招標腳步放緩，加上5G手機隊VC需求不如預期，致使泰碩去年表現不佳，今年首季更因銅價上漲，影響毛利率，讓業績陷入低迷。

泰碩總經理梁竣興指出，公司最壞的情況已過去，從目前訂單來看，下半年業績將會改善；其中，水冷產品將於下半年開始出貨，而新開案產品也將反映原物料上漲，預計散熱產品漲幅將落在5至10%。

梁竣興進一步表示，隨著第3季電子產業傳統旺季將至，估計筆電、伺服器需求將趨穩定，而公司已調漲產品價格，幅度約在5製10%，加上近期銅價下跌，估計毛利率將逐季改善，第3季會優於第2季，下半年優於上半年。

據悉，泰碩受惠宅經濟發威，目前已承接不少高階筆電VC訂單，最快第3季顯著貢獻營收；而伺服器則是因雲端服務與資料中心需求提升，因此對散熱模組需求也同步增加。

此外，泰碩為中國大陸5G基地台大廠中興主要供應鏈，上半年大陸5G基地台標案略為推遲，市場預料，下半年有機會重啟標案，而泰碩因同時供應散熱器與機構件，有機會對下半年營收顯著貢獻。