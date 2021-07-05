凱美6月營收7.23億元 創歷史新高

被動元件廠凱美（2375）今（5）日公告6月營收為7.23億元，較去年同期成長98.3%，續創歷史新高，單月營收不僅連續4個月刷新紀錄，第2季營收達21.24億元，季增逾兩成，刷新單季歷史新猷。

凱美指出，以6月份的產品別來看，電容較去年同期成長31.5%，風扇122%，電阻產品19.5%；展望產業後市，凱美表示，目前IC供應不足已造成許多客戶延遲部分出貨，影響層面持續擴大，然而，部分過去受到疫情影響而停滯的產業，則開始出現大量需求，第三及第四季需求應不低於第二季。

凱美強調，大陸持續限電，材料短缺不斷惡化，電解電容器不得不汰除部分訂單，以鞏固優質客戶，另外，馬來西亞電阻廠則因拉長封城，產出缺口也只能以盡力優化大陸各廠效率來應對，以確保產品交期。