航運股上衝下洗 法人喊買長榮目標價339元

國內法人今天相繼調高長榮投資目標價，有喊目標價上看270元，然而今天報告喊出的最高目標價已經看到339元。今天長榮海運最高來到216元，差一檔漲停，不過近午盤時出現賣壓，航運股漲勢受阻，最低來到195元，隨即又拉上200元。

航運股出現多空交戰，長榮海運一度殺到翻黑，近12點時，買盤又出現，再度翻紅，萬海、台驊領頭衝，慧洋-KY也表現不錯，陽明、裕民、新興漲幅也都有2%。

法人最新報告看好貨櫃的原因，中國大陸鹽田港恢復作業，然而待消化的貨櫃開始大量湧出，造成其他地區塞港，船舶準點率維持低檔，供給持續吃緊，無法填補旺季需求，第3季的運價持續看旺。

市場供給吃緊，新船加入的數量太少，現在市場缺船無法急時供給，全球貨櫃新船訂單從2020年12月開始才明顯增加，新船集中在2023年到2024年交船，2021年到2022年新船加入的數量並不多，有新船加入對於營運都是加分效果。

另外，法人看好長榮的原因，就是考量長榮在今年及明年新船加入數量最大，目前船隊規模為202艘，自有114艘、租賃88艘，截至6月30日止，長榮總待交新船71.23萬TEU，占長榮船隊運力52.3%。

今天散裝船也走勢強勁，中航昨天法說會中表示，就下半年景氣展望，受惠於疫苗核准施打速度加快，全球各國解封有望，加上中國經濟持續增溫，全球GDP可望於今年成長超過6%，擴大基礎建設商機推動下，今年原物料的需求強勁。

再加上中國去年開始抵制澳洲煤炭，根據全球乾散貨海運量預估增長3.7%，其中鐵礦砂年增3.3%、煤礦4.7%，其中，Clarksons公司預估2021年中國鐵礦砂進口量持平，然而從巴西出口量增加10%，澳洲出口量成長2%，由於巴西到亞洲距離遠，也將造成船舶市場更吃緊。