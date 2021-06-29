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萬海跌破300元 本土法人仍上調目標價至411元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
萬海貨櫃示意圖。圖／聯合報系資料照
萬海貨櫃示意圖。圖／聯合報系資料照

萬海（2615）今（29）日開高走低，翻黑收在292元，下跌8元，跌幅2.66%，跌破300元關卡價，外資單日賣超21,507張，但本土法人最新報告仍是上調萬海目標價至411元，維持買進評等，不過，另一家本土法人同樣給予買進評等，但目標價則是190元。

本土法人認為萬海明年具有兩大利多，一是船隊擴增領先同業，營運成長空間大，二是全球新船少，但萬海船隊運力明顯上升，預期明年全球景氣復甦，貨櫃航運供不應求將更加嚴重，萬海大買二手船，新船待交量大，將是供不應求的受惠者。

本土法人預估萬海明年獲利將優於今年，針對今年每股純益34.24元給予12 倍P / E（歷史P / E 中位數），目標價411 元，維持買進評等。

另一家本土法人認為，今年下半年遠洋線進入旺季，運價動能則須看供給短缺可到持續到何時，萬海近兩年積極購買船舶／櫃位，漲價效益空間更大；因歐美塞港困境未解，加上中國鹽田港事件，運價短時間下滑的機率低；本土法人給予萬海買進評等，目標價190元。

萬海今日股價在盤中一度衝達323元，創下歷史新高，終場翻黑收在292元。

萬海 海大

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