大宇資《仙劍七》將上市 早盤強漲逾7%

大宇資（6111）旗下單機遊戲大作《仙劍奇俠傳七》、《軒轅劍柒》，已正式取得中國大陸監管單位核准遊戲版號，《仙劍七》預計將於暑假在各地區同步推出。好消息也帶動大宇資今（29）日股價表現，盤中一度來到69.5元，上漲4.7元，漲幅達7.3%。

《仙劍奇俠傳七》為大宇資經典IP正統系列新作，由於《仙劍》IP在大中華市場有深厚根基、粉絲眾多，預期第3季上市後將為大宇資帶來明顯挹注。《軒轅劍柒》去年第3季便已在Steam遊戲平台及PS4主機上推出，在取得版號後，也會於下季在中國大陸市場正式推出單機版。

大宇資第3季除了有二大單機遊戲扮演業績要角，旗下手遊《仙劍奇俠傳九野》也將於明日開服，另一IP手遊《明星志願-璀璨星戀》計畫在7月底上線，另一《仙劍》IP系列手遊預計第3季會在台灣市場上市，預期大宇資下半年將在眾多新作簇擁下迎來佳績。

大宇資將於7月1日舉行股東常會，會中將討論以不低於22億元的總價，處置旗下子公司北京軟星股權，以及中國大陸地區《仙劍奇俠傳》IP，並授權董事會決議交易對象、價格及辦理相關事宜。

大宇資表示，由於近年大陸遊戲版號審核曠日費時，海外版號取得更加艱困，如果將《仙劍》IP在中國大陸市場權利售予當地業者，所開發的遊戲就能申請大陸國內版號，加速上市期程，讓IP不斷有新內容推出，才能維持IP價值。而該案決議結果與後續進度，將不會對目前大宇資已開發的《仙劍》IP相關遊戲造成影響。