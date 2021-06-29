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萬海開高走低 航運股震盪

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

航運股早盤出現開高走低的情況，貨櫃三雄早盤一度再刷新天價，由萬海（2615）領軍，早盤一度衝高至323元，長榮（2603）及陽明（2609）也是開高再創高，但盤中三雄一度翻黑，航運股盤中跌幅一度逾1%，不過在買盤低接下，不僅是類股再翻紅，貨櫃三雄也再度翻紅。

萬海大手筆買船，董事會宣布再投資台幣152.91~162.86億元，向NIHON SHIPYARD CO, LTD. 和JAPAN MARINE UNITED CORPORATION購買12艘3055TEU的貨櫃輪，預計將自2023年7月底起陸續交船，萬海即將要交船的數量達46艘，僅次於長榮，躋身全球第二大。

萬海早盤以314.5元開高，一度拉升至323元，再創歷史新高，但一度急殺翻黑，下滑至294元，盤中再翻紅，漲幅逾3%；長榮早盤以180元開高，一度衝高至184元，盤中一度急殺翻黑至170元，盤中再翻紅；陽明以171元開高，一度拉升至173元，盤中一度急殺翻黑下滑至160元，盤中也翻紅。

航運股雖一度急殺翻黑，但榮運（2607）、志信（2611）盤中再衝上漲停，宅配通（2642）早盤一度漲停，盤中漲幅逾7%，航運股盤中漲幅逾1.6%，占大盤成交比重逾39%。

萬海 航運股

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