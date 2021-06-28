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台泥實施員工認股 20名主管合計認購876張

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
台泥董事長張安平。圖／本報系資料庫
台泥董事長張安平。圖／本報系資料庫

為了鼓勵核心員工，提高向心力，台泥（1101）實施員工認股，包括台泥董事長張安平、總經理李鐘培在內共20名台泥核心主管，今天公告轉讓持股到中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶，合計876張，依台泥今天收盤股價51.1元換算，總市值約4,476萬元。其中張安平僅象徵性的認購1張。

據了解，此為台泥為了留住核心員工，提出的留才獎勵措施，由員工拿一筆資金購買公司股票，存在信託帳戶，希望鼓勵員工長期持有公司股票，提高向心力；另外公司則會補貼一部分金額，算是對員工的一種獎勵，希望藉此留住關鍵人才。

員工認購政策已經有許多公司實施多年，台泥自從張安平接任董事長後，也引進相關措施，而且已經不是第一次實施。根據今天的公告申讓表，此次參與台泥員工認股的員工有20名，每人認購張數從10張到100張不等，其中張安平僅象徵性的認購1張。

台泥 認購

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