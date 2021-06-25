Nike營收優於預期！儒鴻、廣越、遠東新等概念股看俏

受惠歐美疫情解封，全球運動用品龍頭耐吉（Nike）美國時間周四（24）盤後公布截至5月底止的上季財報， 單季營收123.4億美元，比去年同期幾乎翻倍成長，優於市場預期的110億美元，創下公司成立57年來的歷史最佳成績；且Nike對於6月開始的新會計年度展望更佳，預估全年營收將首超飛越500億美元大關。國內包括儒鴻（1476）、廣越（4438）、遠東新（1402）、新纖（1409）等紡織系「Nike概念股」營運動能看俏。

雖然Nike上季面臨到抵制新疆棉、海運物流不順等利空影響，但由於疫苗施打普及陸續解封，歐美民眾爆買，Nike昨天公布的財報遠優於市場預期。法人分析，Nike上季營收足足比去年同期大幅成長95.6%，除了去年這個時候因為疫情蔓延到歐美，服飾球鞋需求急凍，比較基期偏低；也反映出公司在疫情過後銷售恢復常態，減少促銷折扣的依賴，以原價賣出更多產品，帶動營收、獲利攀升。

除了上季財報出色，Nike樂觀預估6月初開始的新會計年度，營收將繼續呈現「雙位數」的高成長，預估全年營收將首度飛越500億美元大關，前景看好。

這對照國內「Nike概念股」的說法不謀而合，國內紡織股王儒鴻為Nike機能衣的主要供應商，儒鴻董事長洪鎮海先前就樂觀預告，歐美解封後，客戶訂單回籠速度超乎預期，需求非常強，儒鴻今年營運肯定是「高兩位數」成長，而且只要品牌沒有太大變故，儒鴻將一路成長到2025年。

羽絨服代工大廠廣越同樣是Nike的重要供應商，廣越總經理吳朝筆日前表示，復甦的「曙光很強」！廣越今年營收年增率至少從25%起跳，且未來2-3年都會很不錯。由於羽絨服的季節性明顯，隨著6月開始進入羽絨服的出貨旺季，廣越營運準備開始衝。

另外國內遠東新、新纖也是Nike上游的紡纖供應商，尤其遠東新、新纖近年積極投入環保、機能等高階紡織纖維的研發生產，剛好呼應綠色永續的產業大趨勢，同樣將跟隨Nike等大客戶的腳步，營運水漲船高。