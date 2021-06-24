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艾美特618業績超過去年逾3成 盤中價突破5、20及60日線

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導

小家電龍頭大廠艾美特-KY（1626）在中國市場的618網購節業績超過去年同期三成以上，今日早盤受領受到激勵 ，盤中一度上漲1.3 元，來到26.5元，突破5、20及60日線。

艾美特表示，統計618網購在中國市場的網路整體營收達人民幣2.78億元(約新台幣12.2億元 )，比去年成長36%。但有原物料價格上漲壓力，今年營運仍充滿挑戰。

艾美特今年前五月營收50.65億元，年增21.3%。今年大陸市場618檔期主打電扇、清潔類小家電為主。

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