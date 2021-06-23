炎洲處分騰輝持股 獲利6111.15萬元
炎洲（4306）代子公司創益投資公告處分手中的騰輝（6672）持股，處分利益為6111.15萬元。炎洲23日收盤時股價為18.75元，小跌0.1元。騰輝收盤時股價為150.5元，上漲7.89%。
炎洲今天公布，自110年2月24日至110年6月23日出售騰輝電股票，總交易數量為3,052張，每股價格，100.83元，交易總金額3.07億元，處分利益6111.15萬元，到目前為止持有687張，持股比例0.96%。
炎洲為全球上下游整合最完整的膠帶製造廠商，也是世界最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一，集團事業觸角延伸廣泛，事業群劃分為製造薄膜、膠帶、包材通路、房產(建設與旅館)共三事業主軸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言