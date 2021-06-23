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炎洲處分騰輝持股 獲利6111.15萬元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

炎洲（4306）代子公司創益投資公告處分手中的騰輝（6672）持股，處分利益為6111.15萬元。炎洲23日收盤時股價為18.75元，小跌0.1元。騰輝收盤時股價為150.5元，上漲7.89%。

炎洲今天公布，自110年2月24日至110年6月23日出售騰輝電股票，總交易數量為3,052張，每股價格，100.83元，交易總金額3.07億元，處分利益6111.15萬元，到目前為止持有687張，持股比例0.96%。

炎洲為全球上下游整合最完整的膠帶製造廠商，也是世界最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一，集團事業觸角延伸廣泛，事業群劃分為製造薄膜、膠帶、包材通路、房產(建設與旅館)共三事業主軸。

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