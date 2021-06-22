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鋼鐵與散裝航運領軍 台股收盤上漲12.57點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今(22)日收盤上漲12.57點，收盤指數17,075.55點，成交量5,452.91億元，今日強勢股主要集中在鋼鐵及散裝航運類股。

台股今日早盤遇到亂流，開盤上漲百餘點的盤勢，因台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股回檔，強勢的航運股出現高檔震盪，今日輪動轉強的鋼鐵股也大幅起伏，一度讓指數下滑至17,092點，上漲指數收斂逼近200點；隨後在多頭買盤再拱入航運、鋼鐵、造紙等股，守住指數5日均線。不過，午盤之後，買盤轉趨保守，今日遭列入處置股票的陽明（2609）翻黑，長榮（2603）及萬海（2615）漲幅也收斂；航空的華航（2610）與長榮航（2618）也由紅翻黑。

今日資金仍在傳產股輪動，除航運及鋼鐵類股之外，紡織、水泥、電器電纜、玻陶等類股漲幅也相對較大；電子股則以電子組件族群的華通（2313）、金像電（2368）、南電（8046）、瀚宇博（5469）、欣興（3037）及興勤（2428）表現較佳。

第一金投顧說，加權指數回測月線支撐，不過，美國十年期公債殖利率未明顯跳升，仍有利於股市表現，指數下檔 16,500 點附近具備較大支撐。操作上，原物料類股由於近期報價在美元指數轉強之下，暫難有突出表現，後續則看待拜登基建與國會議員協商進度；電子類股部分，車用晶片供給緊俏情況將於第3季放緩，有利於汽車電子族群營運；此外，概股將步入拉貨旺季營收也將走強，可以留意。

鋼鐵股 長榮航

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