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就是看好海運！這家造紙股竟長期持有「近3萬張」萬海股票

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
士紙（1903）因與萬海（2615）是關係企業，持有29,933張萬海股票，持股比1.35%。（路透）
士紙（1903）因與萬海（2615）是關係企業，持有29,933張萬海股票，持股比1.35%。（路透）

士紙（1903）因與萬海（2615）是關係企業，持有29,933張萬海股票，持股比1.35%，隨著萬海股價一路飆高，士紙持有的帳上資產也一路水漲船高。士紙總經理蔡丞哲表示，士紙對萬海是長期持有，沒有處分的打算，且看好海運市場後市，以及投資萬海帶來的穩健收益，以今年為例，估計第3季將有近3,000萬的股利挹注。

除了轉投資備受關注，士紙今年在土地資產布局也有新進展，蔡丞哲表示，士林紙廠舊廠土地開發案預計今年底前確定開發模組，決定商場、辦公、住宅的比例，另外，福德路18號自有土地案、光華段案皆預計今年第2季取得建造執照，並在第4季動工，而五號倉庫旅館都更開發案也預計在第3季動工。

在資產方面，蔡丞哲表示，士林紙廠舊廠土地開發已於去年第4季經台北市政府都委會附條件審查通過，今年度將與台北市政府續行完成都市計畫相關待辦事項，透過都市更新途徑分期分區規劃，完成開發作業。市府日前已針對建蔽率、建築高度限制鬆綁，士紙也將回饋20%綠地予市府。

其次，五號倉庫旅館都更開發案預定7月動工興建，規劃為地上12層地下三層的旅館大樓，未來將委託國際連鎖飯店品牌進行管理，房間數估為140-160間。

至於福德路18號自有土地，士紙規劃興建地上九層地下三層旅館及商場大樓，預估6月取得建造執照，第4季正式動工。光華二小段鄰地合建案，興建地上10層地下三層住宅大樓，也同樣預定第2季取得建造執照，第4季開工興建。

另外，旗下的陽光士林珮柏旅館已轉型防疫旅館，由於疫情尚未結束，今年度持續整合各項資源擴大營收與住房率。

在自有品牌產品方面，士紙的獅子寶寶以國內市場為主，並持續擴大品項，受到疫情帶動需求，包括酒精擦拭巾、酒精噴霧等，5月銷售皆是翻倍成長，另一品牌氧顏森活以面膜和保養品為主，除了國內市場，亦持續在海外開疆闢土，除了銷售到義大利、羅馬尼亞、喬治亞等歐洲國家，在美國電商亦有布局。今年3月並進軍日本市場，初期先透過電商試水溫。

萬海

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