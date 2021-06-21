買盤押寶解封股 王品與晶華雙漲、類股漲幅僅次航運

新冠疫情近日確診人數穩定下降，昨（20）日新增確診數為全國三級警戒以來最低，盤中並傳出今日確診數將跌破百人，市場關注三級警戒是否能在6月28日解除，吸引買盤提前卡位解封概念股，買盤鎖定餐飲股龍頭王品（2727）、飯店股指標晶華（2707），兩檔個股雙雙勁揚，另外婚宴股御頂（3522）亦亮燈漲停。

本土疫情日漸趨於平穩，市場預期，三級警戒有機會降級，或啟動階段性解封，讓受疫情衝擊最大的觀光類股股價提前反應。上市觀光類股指數早盤來到108.59點，漲幅3.6%，盤面表現僅次於航運類股。

法人表示，三級警戒對民生產業帶來劇烈衝擊，尤其以餐飲、飯店、百貨、旅行社影響最鉅，未來政府若能開放部分場域，將為相關業者帶來轉機，業績有機會起死回生。

台灣自5月中疫情急轉直下，餐飲業首當其衝，王品目前從外帶、外送、電商購物網三管齊下，加上中國大陸已擺脫疫情陰霾、迎來強勁復甦，使得5月合併營收僅微幅年減5.38%，但6月份開始營收將面臨大幅衰退壓力。晶華則是日前董事會通過出售子公司達美樂披薩股權，以紓解資金壓力，另外餐飲部門也全力衝刺電商和外帶外送服務，但對業績的貢獻仍是杯水車薪。

業者表示，6月份以來壓力與日俱增，眼看三級警戒遲遲無法鬆綁，原來是最大旺季的暑假商機恐怕也將成泡影，不僅餐飲業績營收驟減、飯店住房更是直接斷炊，盼政府階段性解封帶來一線生機。