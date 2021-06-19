類散裝航運／中鋼、東鹼…遺落的珍珠

歐美大解封拉動各項原物料需求，讓散裝航運飆風再起，昨（18）日包括裕民、慧洋-KY、台航、新興、正德、四維航都上演噴出行情；市場上還有兩檔很低調類散裝航運概念股埋很深，鋼鐵大廠中鋼及純鹼龍頭東鹼，中鋼自用比率高，東鹼則是多角化經營一環，將成推升業績成長新動能。

貨櫃輪運價、股價雙雙大漲後，昨天上市櫃散裝船個股在慧洋-KY、裕民領軍檔檔衝漲停，市場都在找被遺落的散裝船業個股；其實，國內還有兩檔不是散裝船族群，但有散裝船隊，中鋼因載運需求自營散裝船外，還有一家很少被注意的東鹼也有散裝船隊，也是每年重要營收、獲利來源之一。

事實上東鹼因為股東有散裝航運背景，十年前就開始默默布局散裝航運，依據該公司去年底法說資料，公司在手有15艘散裝船，全介於1萬至4萬公噸，是目前全市場最夯的小散裝船型，以去年為例，散裝占東鹼營收已經超過三成，隨今年情勢大好，可望拉高營收占比。

去年東鹼營收40.35億元，稅後純益1.74億元，每股純益0.76元，已經宣布要配發各0.9元、0.9元的現金與股票股利，以殖利率來看有超過3%。

法人表示，雖然BDI（波羅的海散裝綜合運價指數）權重以海岬型最大，但其實今年來包括輕便型、超級輕便型等船舶在市場上最缺。包括慧洋、正德、四維航等都是小船代表，東鹼也是。

另外，吸引資金搶進航運，還有一個很重要的原因，近期載運鐵礦砂為主的海岬型運價指數（BCI）自6月8日反彈，短短的七個營業日漲幅已達67%，國內的裕民、新興、中航將成為最大受惠股，也成為這波吸引資金布局的重要原因。

根據17日收盤BDI指數已出現連七漲，指數來到3,267點，各種船型日租金一起飆。海岬型日租金也再衝高，來到3.49萬美元。