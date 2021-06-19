航運六強 進百元俱樂部

最新運價指數出爐，遠東到美東、遠東到地中海運價同步續創新高。隨著運價近期不斷走高，獲利也出現想像空間，昨（18）日航運股人氣持續「強強滾」，合計有20檔上市櫃航運股收漲停板，六檔航運股股價躋身百元俱樂部，萬海更以226.5元改寫歷史新天價。

最新公布的貨櫃輪運價，受到缺船、缺櫃及塞港問題持續，推升運價指數再創新高，根據昨日公布最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數達3,748.36點，較前一周上漲44.43點，漲幅1.19%，持續創新高，遠東-歐洲線連續七周大漲後，本周小跌，遠東-美東依舊強勁續創新高，遠東-美西回檔一周本周再度大漲。

台股昨日開低震盪收在當日最低，航運股逆勢大漲，上市航運類股指數上漲5.2%，上櫃航運股僅五檔則是全數收漲停，合計上市櫃航運股有20檔收在漲停板；合計有六檔航運股的股價超過百元，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海；貨攬三雄台驊、中菲行、捷迅都站上百元大關。

貨櫃三雄將在昨日盤後正式進人台灣50成分股，另外，證交所昨日傍晚公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」新納入陽明、緯穎、威盛、信義等四檔成分股，審核結果18日生效，從成分股名單發現，在陽明也納入後，貨櫃三雄也全數是臺灣高薪100指數的成分股。

由於三家公司18日盤後將正式進入台灣50成分股，市場預期連結台灣50的ETF中，包括元大台灣50 ETF、元大高股息、006208 富邦台50等被動型基金都需要建立基本持股，貨櫃三雄也將是其中的標的。

基本面來看，貨櫃三雄5月營收創新高；在旺季來臨，中國大陸鹽田港塞港，及全球貨櫃海運市場缺船、缺櫃的問題尚未解決，持續推升運價上漲。

另外，美國線新年度合約價格翻倍上漲，將從6月營收開始反應，法人看好貨櫃三雄6月營收及上半年的獲利表現。

昨天櫃買市場的航運股也是強漲攻勢，占大盤成交比重達9%，類股漲幅9.87%，漲幅居各類股之冠，五檔上櫃航運股包括正德、捷迅、台聯櫃、陸海、中菲行等全數漲停作收。