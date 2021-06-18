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貨櫃三雄將正式成台灣50成分股 陽明盤中再飆天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
貨櫃三雄將在今（18）日盤後正式進人台灣50成分股。示意圖。圖╱路透
貨櫃三雄將在今（18）日盤後正式進人台灣50成分股。示意圖。圖╱路透

貨櫃三雄將在今（18）日盤後正式進人台灣50成分股，另外，證交所昨日傍晚公布臺灣高薪100指數成分股，新納入陽明（2609）（2609 ）等4檔，航運股人日強漲，亮燈漲停的多屬散裝及貨攬業者，但貨櫃股也不示弱，萬海（2615）漲幅逾7.5%，陽明漲逾半根停板，且挑戰150元關卡，盤中再飆新天價，長榮（2603）也翻紅。

「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股定期審核結果昨日公布，新納入陽明、緯穎（6669）、威盛（2388）、信義（9940）等4檔成分股，審核結果今日生效，從成分股名單發現，在陽明也納入後，貨櫃三雄也全數是臺灣高薪100指數的成分股。

由於三家公司今日盤後將正式進入台灣50成分股，市場預期連結台灣50的ETF中，包括元大台灣50 ETF、元大高股息、006208 富邦台50等被動型基金都需要建立基本持股，貨櫃三雄也將是其中的標的。

基本面來看，貨櫃三雄5月營收創新高；在旺季來臨，中國大陸鹽田港塞港，及全球貨櫃海運市場缺船、缺櫃的問題尚未解決，持續推升運價上漲，另外，美國線新年度合約價格翻倍上漲，將從6月營收開始反應，法人看好貨櫃三雄6月營收及上半年的獲利。

運輸股今日占大盤成交比重逾40%，新興（2605）、裕民（2606）、榮運（2607）、志信（2611）、中航（2612）、中櫃（2613）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、宅配通（2642）、遠雄港（5607）、四維航（5608）、建新國際（8367）等上市航運股，上櫃的正德（2641）、捷迅（2643）、台聯櫃（5601）等盤中亮出漲停紅燈。

貨櫃三雄部分，萬海開平走高，一度拉升至222.5元，盤中漲幅7.76%；陽明以138.5元下跌開出，一度衝達151元，再創歷史新高，盤中漲幅6.4%；長榮雖遭交易處置，早盤以133.5元開低，但隨著航運股漲勢，盤中翻紅，一度達142.5元，盤中漲幅3.28%。

台股今日開低震盪，運輸股仍是交投熱點，盤中占大盤成交比重42.4%，類股漲幅5.73%，居各類股之冠。

陽明 航運股

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