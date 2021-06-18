散裝船報復性需求 裕民等12檔衝上漲停
台股今（18）日 開低，運輸股仍是盤面熱點，雖然長榮（2603）因股票處置交易下跌，但是在散裝船傳出報復性需求的訊息激勵下，裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）等12檔上市櫃航運股盤中衝上漲停，類股占大盤成交比重逾4成。
解封、美中基建帶動下，載運鐵礦砂、煤礦為主的海岬型運價指數（BCI）近日暴漲，從6月8日以來漲幅達67%，法人看好裕民可望成為最大受惠廠；散裝航運整體大好下，具有各種船型的慧洋-KY也有望成為大贏家，另外還有其他散裝船公司，新興、中航等主要也是經營海岬型散裝船。
運輸股早盤占大盤成交比重一度超過4成，長榮雖然因處置交易走跌，但散裝輪則成為強勢族群，由裕民領軍大漲，盤面上航運股包括新興、志信（2611）、榮運（2607）、中航、台航（2617）、慧洋-KY、中櫃（2613）、宅配通、上櫃的捷迅（2643）、正德（2641）、台櫃等股全衝上漲停。
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