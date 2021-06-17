台、陸、印尼等市場拉貨熱烈 春雨訂單能見度看到年底

中鋼第3季棒線新價漲幅低於市場預期，主力線材螺絲廠春雨（2012）低成本優勢獲得加持，營收獲利大進補，隨著全球螺絲需求穩步增溫，在耶誕節前將達到高峰，接單能見度已經推進到第4季，中長期展望看俏。

春雨董事長林輝政表示，受惠於歐美、大陸疫後強勁需求，加上台商回流投資建廠等因素帶動，拉升鋼鐵需求，第2季接單持續熱絡價量齊揚，台灣、大陸及印尼三大生產基地線材扣件拉貨熱烈，充分表現繁榮好景氣。

法人表示，今年來國內螺絲產業外銷力道強勁，出貨持續暢旺，春雨5月營收9.7億元創歷史新高。昨天春雨收盤27.8元，跌0.8元。

林輝政指出，全球景氣升溫，加上美國大力推動基礎建設帶動鋼鐵需求走強，大陸因環保因素而減產，並且取消鋼材出口退稅，增加出口成本，導致亞洲鋼材供需吃緊。

此外，中鋼第3季盤價續開漲盤，國內鋼材需求仍舊火熱，市場也出現哄抬鋼價、囤貨、惜售的情形，但因訂單急速增加，使得出口船運一櫃難求，運費持續上揚，也衝擊外銷作業順暢度。

受惠於公司能夠取得穩定且足夠的料源，因此這一波訂單增加時能有足夠的原料可生產，目前春雨訂單能見度可達第4季，並將擴充部分產線來因應，樂觀看待下半年營運表現。

法人分析說，今年5月螺絲口平均價格每公斤3.25美元，連續兩個月創下歷史新高。累計今年前五月的出口價格3.09美元，年增逾7%，預期全年出口價格維持歷史高點。

尤其中鋼今年來棒線盤價已經連續三個季度上漲，第3季每公噸漲2,200元，低於市場預期甚多，春雨為中鋼最大棒線客戶，享受的利差相當可觀，對於獲利有實質幫助。

另一方面，主力工業車用扣件廠恆耀接單回流，產銷排程進到第4季，同樣享受到原料低成本優勢。

聚亨為獨立線材單軋廠，雖不是中鋼客戶，但受惠螺絲扣件市場轉旺，對線材需求不墜，中長期遠景看旺到第4季。