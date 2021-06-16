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集盛5月獲利提前熄火 每股賺0.19元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

化纖廠集盛（1455）今天公告5月稅後純益1.03億元，較去年同期大幅成長2.67倍，換算單月每股純益達0.19元，不過比起4月每股大賺0.55元，動能明顯熄火。

受惠尼龍、聚酯加工絲價格從去年底一路漲到今年初，集盛今年營運持續加溫，日前剛公布5月營收9.34億元，較4月再增加5.4%，也比去年同期大幅成長1.35倍，創下2019年8月以來的近21個月營收新高。集盛5月營收還在衝高，但今天公告的5月自結獲利卻比4月大幅縮水64.8%，動能提前熄火，表現遜於法人預期。

法人分析，今年上半年尼龍及聚酯原料價格逐季上漲，而且幅度不小，集盛享有低價原料庫存的利益，利差空間拉大，帶動公司獲利創高，集盛第1季毛利率14.42%，衝上歷史新高；但隨著低價庫存逐漸用完，利差優勢沒有先前那麼明顯，公司獲利逐漸回歸正常水準。

不過由於尼龍和聚酯的價格仍然穩居高檔，並沒有掉下來，對於集盛今年整體營運仍然有利。集盛先前已公布第1季稅後純益3.81億元，季增33.2%，也比去年同期淨損2.01億元「轉虧為盈」，換算單季每股純益0.72元，創下十年新高。如果加上4、5月自結公告的每股獲利分別為0.55元和0.19元，累積集盛今年前五月每股稅後純益達1.46元，已經創下近十年獲利新高。

集盛 營收

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