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運輸類股續揚 台股盤中漲逾百點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（15）日指數上攻，盤中漲逾100點，指數來到17,300關卡之上，盤面上，航運類股依舊是市場焦點，成交比重約43%，帶動上市運輸類股指數大漲逾5%，再刷新高。

盤面上，萬海（2615）率先亮燈漲停，台驊投控（2636）也漲逾9%，四維航（5608）、長榮（2603）、陽明（2609）以及中櫃（2613）等接漲逾5%。此外，台船（2208）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、台航（2617）、中航（2612）以及裕民（2606）等漲幅則落在3-4%之間。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周來到3,703.93點，周漲90.86點，漲幅3.35%；各航線來看，歐洲線接棒續漲，美東續創新高，美西線小幅回檔。

展望後市，法人認為，觀察目前全球主要港口船舶準班率僅維持二至三成水準，相較於正常水平約七至八成準班率明顯偏低，顯示碼頭作業效率偏低持續箝制貨櫃船舶周轉率，預期櫃位供給延續偏緊狀況。

在貨載需求方面，目前美國零售商庫存位於近30年以來低點，預期第3季進入貨櫃航運遠洋線傳統旺季，貨載需求增溫可望帶動運價延續漲勢，看好高運價現象將至少延續至第4季。展望未來，法人認為，由於美洲線合約價格已於5月開始適用，預期航商第3季獲利將明顯提升，遠洋線傳統旺季行情可期。

台船

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