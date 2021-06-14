中租控股 今年將續賺進一股本

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

中租控股今年來營收獲利持續成長，本土疫情5月爆發，但中租控股5月營收成長動能不墜，單月與累計營收均比去年同期成長兩成以上，預期全年營收可望突破600億元大關續創新高，而自結前四月累計稅後純益則為67.6億元，年增率達30%，累計每股稅後純益（EPS）4.89元，今年全年將持續賺逾一個股本。

中租控股三大市場-台灣、中國大陸與東協，業務動能暢旺，因此籌資活動也相當熱絡，除了去年剛發行150億元甲種特別股，三大市場各自在地辦理聯貸或直接金融發債仍相當積極，也因為中租控股有獲利成績掛保證，因此在地借款都普遍受到當地外資銀與台資銀行支持，這也是中租能夠率先以ESG為標準分配聯貸銀行團超額認貸額度分配，獲得主辦銀行支持的關鍵。

中租控股公告自結5月營收59.27億元，累計前五月營收為284.71億元，累計年成長21.26%，預估今年全年可望突破600億元大關。中租控股評估今年東協市場業務增長仍維持兩位數不變。

東協 疫情

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