歐美市場解封加持 工具機下半年業績向上

國內工具機暨零組件大廠包括程泰、東台、高鋒、福裕、協易機、巨庭，以及上銀、羅昇、全球傳動等，5月營收多有約三至五成增長；法人估，隨歐美市場逐步解封，下半年營運可望優於上半年。

台灣機械設備前五月出口值131.67億美元，年增27.5%，已連續五個月出口皆為兩位數增長，5月單月出口值29.15億美元、年增27.3%，為美中貿易戰以來新高，顯示機械產業目前景氣暢旺。

值得注意的是，5月機械出口前十大產品幾乎都二位數以上成長。其中動力傳動件出口2.51億美，成長46.9%；工具機出口2.44億美元，成長33.8%，也是自美中貿易戰以來，工具機出口首次成長超過三成。

程泰集團董事長楊德華表示，中國大陸、土耳其及東南亞訂單都相當熱，集團包括程泰、亞崴在手訂單合計31億元，比去年同期成長三成，能見度看到第4季初。

展望未來，楊德華相當樂觀，認為隨著疫苗加速施打，歐美市場陸續解封，下半年工具機接單也會跟著明顯升溫。以程泰集團為例，全年合併營收看增四成，有望站上70億元。

東台表示，集團在手訂單已達42億元，較去年同期成長八成。除汽車、工具機產業回升，集團也成功打入半導體供應鏈。

上銀指出，市場需求持續熱絡，包括半導體、5G、自動化設備、大型基礎建設、汽車及工具機等產業訂單均顯著增長，能見度已看到年底，營運將逐季增溫。

全球傳動近期新增韓系、大陸5G手機設備業採購滾珠螺桿及線性滑軌訂單，在手訂單拉長至5到6個月，能見度也是看到第4季。