台橡17日法說 談台塑投資

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

台橡受惠輪胎需求增溫，對合成橡膠需求持續成長，報價續強，5月營收28.15億元再創近四年新高，年增67.5%；累計前五月營收也較去年同期成長38.7%。

台橡為合成橡膠廠，近年來為因應外部市場變化，轉而擴大布局TPE（熱可塑性彈性體）等利基型特用化學品，強化產品組合。此外台塑化3日公告以每股34.6元取得台橡41,201張，總交易金額14.25億元，持股比重高達4.99%，成為台橡第四大股東，使得台橡更受矚目，也使得將在17日召開的線上法說會備受法人關注。

依據台塑化的說法，台塑集團原本就是台橡的股東，為財務性投資，現在只是集團考量台橡為台塑化的重要客戶，兩者關連性比較高，因此決定把持股轉到台塑化的手中。

車市回溫，輪胎需求大增，第1季以來，輪胎原料合成橡膠價格因此大漲，帶動台橡獲利，第1季純益達8.69億元，年增 13.6 倍，也較去年第4季再增加235%，換算單季每股大賺1.09元，創下九年新高，賺一季已經超過疫情發生前的2019年全年獲利。隨著疫情衝擊漸淡，印度、大陸、歐美等市況平穩，台橡上半年轉趨回穩。

疫情 印度

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