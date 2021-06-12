航運股夯 占成交量35％

亞洲塞港造成全球船舶供給量吃緊，長榮、陽明及萬海5月營收續創新高，航運股人氣再現，萬海昨（11）日攻漲停來到174.5元，長榮漲幅達9.2%來到124元，兩檔個股都再創新高；同時激勵買盤搶進散裝船個股，四維航攻上漲停，航運股占成交量再衝35%。

運價不斷飆漲，預估6月營收可望再創高，本土法人日前給予萬海及長榮目標價都超過200元以上，市場也推估，受惠歐洲線大漲，法人不排除也會上調陽明投資評等。

由於全球塞港也開始牽動散裝船市場供給，最近BDI（波羅地海運價指數）連續三天反彈，昨日公布的BDI指數上漲188點，指數來到2,857點，其中代表中、小型船的指數BSII這波不只沒回檔，現在又跟著漲，所以慧洋-KY、四維航、台航及正德股價跟著大漲。