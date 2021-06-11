華紙評估9月報價續漲 永豐餘營收締新猷早盤填息

迎產業順風，永豐餘集團5月業績報喜。永豐餘（1907）5月營收寫下歷史新高，華紙（1905）5月營收雖較上月微減，但單月稅後純益2.11億元、每股盈餘0.19元，是2012年與永豐餘紙板事業部合併以來新高。受基本面帶動激勵，永豐餘今（11）日股價上攻，來到49.3元，漲幅逾8%，短短三個交易即完成填息。華紙也向上攻堅，早盤漲幅逾8%。

華紙公告5月合併營收19.21億元，年增35.22%、月減0.8%，營收雖較上月略減，但公司自結5月單月稅後純益2.11億元、每股盈餘0.19元，是2012年與永豐餘紙板事業部合併以來新高。

華紙5月營收較4月略減，但單月獲利卻創高，公司表示，大陸鼎豐廠受五一黃金周影響工作日減少，但受到5月產品報價上漲帶動，單月獲利創下與永豐餘紙板事業部合併以來高峰。展望6月份，華紙表示，包括紙漿、文化用紙、紙板等各類產品報價將持平，主要是受到疫情還有即將進入暑假等因素影響，預估整體第2季，漿價較上季上漲25%，文化紙和紙板上漲20%。

在疫情影響方面，華紙表示，因各級學校停課、辦公改採居家辦公，影響文化用紙需求，不過，另一方面，特殊紙、包裝用紙在疫情下需求皆增加，本土疫情帶來的影響，內部仍在觀察。

華紙也預期，暑假過後，紙價將醞釀下一波漲勢，預估9月報價有機會再發動漲價，第4季旺季可期。