王品5月營收13.2億元 年減5.38%

王品（2727）集團公布5月自結營收，兩岸合併營收13.2億元，受台灣疫情升溫影響，微幅年減5.38%。台灣事業群營收7.0億元，年減-26.87%，因母親節檔期業績創新高，彌補三級警戒後營收缺口，營運相對有撐。

大陸事業群營收6.2億元，月增25.97%、年增42.3%，也創下歷史同期新高，比2015年的舊紀錄超出4,200萬元。

顯示大陸已擺脫疫情陰霾、迎來強勁復甦，加上五一連假推升消費需求，根據大陸國家稅務總局數據顯示，五一假期上海全市餐飲收入年增近5成，餐飲需求暢旺，帶動大陸事業群營收穩步走揚。

台灣自5月中疫情急轉直下，餐飲業首當其衝，王品有了去年經驗，從外帶、外送、電商購物網三管齊下，快速反應。在外帶、外送方面，首波以品牌既有外帶外送餐點，推出最高85折優惠因應，而王品近期主攻的「吃到飽」品牌如：和牛涮、肉次方，則加速外帶外送餐點研發。王品為保護顧客與同仁的安全，率先宣布暫停全台門店內用，僅提供外送、外帶服務，同時推出餐飲業最大規模的外帶優惠，聯合旗下23個品牌、287家門店「外帶滿599元現折100元」，滿1198元折200元…以此類推，折抵金額無上限。

隨著疫情變化，王品不斷滾動式推新優惠，發揮集團多品牌優勢，藉由品牌互相導客、增加營收、穩定就業機會，第三波推出「在家用餐乖寶包 王品送你大禮包」活動，每人每月送出24張優惠券，一路發到年底，每人最高可領168張優惠券。王品表示，優惠活動確實有助營收回補，全集團外帶、外送業績周周成長。

平價麵食、小火鍋等剛性需求餐點，在疫情期間表現亮眼，「薈麵點」不僅業績未受影響，水餃、麵疙瘩等冷凍零售商品更帶動營收成長3倍；「12MINI」個人快煮鍋物也因價格合理、出餐速度快、品項多元而受上班族青睞。此外，因應居家上班、停課等措施，有更高的家庭合菜需求，挹注「享鴨」、「丰禾」、「莆田」等泛中餐品牌營收，假日訂單更是大幅增長。

電商購物網方面，王品優化原有的線上零售平台，加速推動「王品瘋美食購物網」上線，過去在全聯、家樂福等實體通路熱銷的商品，如：「石二鍋」烏龍麵、「丸子三兄弟」等，都成為購物網主力商品；可快速復熱即食的餐點如：黑胡椒牛小排、義式調味雞腿排等，也頗受消費者青睞，此外，王品集團的強項-牛排生鮮，打破餐廳內用侷限，透過食材銷售延伸到消費者家中。自疫情升溫以來，消費者減少出門採買次數，改採線上訂購生鮮食材，「王品瘋美食購物網」客單價、訂單量、營收均大幅成長。

日前指揮中心宣布三級警戒再延長至6月28日，餐飲業面臨嚴峻考驗，王品也向同仁說明：集團有充足的現金、足夠的防疫物資、完善的防疫計畫，一定能挺過疫情，請大家安心，繼續為顧客提供最好的服務。

王品集團股東會依金管會防疫規定將延期召開，待董事會決議後另行公告日期。王品提醒持股千股以上股東，依主管機關規範，徵求委託書不因股東會延期而重新辦理，徵求時間仍維持至6/21日止。電子投票股東(含零股股東)，因應三級警戒、避免群聚，紀念品領取日將順延，待疫情趨緩後擇期發放，請股東們留意公告。