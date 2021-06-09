航海王獲利給力！法人預估長榮Q2將優於Q1

長榮（2603）公布5月營收344.42億元，創歷史新高水準，此外，同時公告5月單月合併稅後獲利171.66億元，單月每股稅後盈餘（EPS）2.91元；大型法人機構表示，由於缺櫃、塞港等現象未見舒緩跡象，預估長榮本季獲利將優於第1季，評價上，維持買進評等。

法人機構表示，長榮第1季稅後獲利360.83億元，EPS為6.85元，第2季缺櫃現象未見舒緩跡象，蘇伊士運河事件再度推漲遠洋線運價，預估長榮本季稅後獲利446.3億元，EPS有8.47元。

同時，展望2021年，貨櫃海運產業供需結構及秩序皆有好轉，預估全年稅後獲利1,510億元，EPS挑戰28.6元水準，獲利將創歷史新高水準。

分析師指出，截至6月4日的SCFI指數3613.07點，周漲3.35%，續創歷史新高，美東線運價來到每40呎櫃8,475美元，周漲11.03%，美西線運價4,826美元，周漲9.28%，歐洲線每20呎櫃運價5,887美元，其中美東線及歐洲線運價皆再創新高水準。

由於全球主要航商皆表示貨櫃市場的繁榮現況至少延續至第3季，顯示缺櫃及港口擁堵的問題於短期內尚未看到緩解；而蘇伊士運河堵船事件雖已通航，然其所衍生出的班輪延誤導致市場可用運力受限；此外，自5月月底中國第三大港口深圳鹽田港因作業人員染疫而暫停收出口櫃、且港口作業速度減緩，導致主要航商船期遞延、進而出現跳港，導致其他港口業務量增加。

另外，馬來西亞宣布全國封城兩周亦將影響港口操作效率，而高雄港事故恐再度導致船舶等待時間延長；由於亞洲港口擁堵導致船舶往返週期拉長，市場船舶周轉率無法提升之下，對於運價將具有支撐作用，運力受限加上運輸需求旺季等因素推升下，將支撐近期運價走勢呈現易漲難跌。