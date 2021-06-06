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石化業 下半年需求有看頭

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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「台塑四寶」明（7）日將以書面方式進行第1季業績說明，對下半年石化業景氣看法動見觀瞻，法人認為，隨美國冰風暴產能復原及亞洲歲修潮結束，供給恢復正常，下半年石化業旺季要看需求面，隨歐美施打疫苗後點燃報復性消費商機，法人看好石化品項目包括EVA、ABS、BPA和CPL等，台塑、台聚、台化、國喬、南亞、中石化等將受惠。

法人分析，今年2月中美國德州冰風暴造成的當地石化產能凍結，目前已陸續復原；加上第2季是亞洲石化廠歲修高峰，隨著歲修潮結束，下半年石化業供給面將趨於正常。石化業景氣能否續旺要看個別產品應用面需求，目前較看好的項目包括EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、ABS（丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚物）、BPA（丙二酚）、CPL（己內醯胺）等。

其中EVA主要應用在太陽能封裝和球鞋發泡上。今年上半年因為各項原材料同步大漲，太陽能廠吃不消而降產，今年前四月大陸太陽能市場裝機進度明顯落後，但大陸為推動碳中和，對全年太陽能建置設有政策目標，預估下半年為了趕進度出現搶裝潮，可能重演去年拉貨行情。國內相關廠商包括台塑、台聚、亞聚等將受惠。

ABS主要應用在家電及汽車等，由於疫情關係，大家宅在家時間變長，紛紛添購小家電；另外民眾為了避免減少疫情感染風險，減少搭乘大眾運輸，刺激新車銷售，兩者皆對ABS需求有利，ABS一路從去年旺到今年。

太陽能 乙烯

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