南亞業績 估小幅成長

展望下半年石化業景氣，法人認為疫情打亂淡旺季節奏，今年上半年石化業表現超預期，淡季不淡，基期墊高後，下半年成長力道多少會打點折扣。但歐美施打疫苗，民眾生活逐漸恢復正常，最近各種報復性消費消息頻傳，推升國際油價大漲，已回到疫情前水準，對中下游石化品報價具支撐效果，整體石化業景氣可望居高不下。

「台塑四寶」本周一（7日）將公布5月營收，台塑先前已預告，由於亞洲國家疫情再度復發，不利全球經濟復甦；加上各項石化品經過從去年下半年到今年上半年的價格飆漲後，部分中下游客戶無力轉嫁高價原料成本，開始出現買盤縮手，台塑、台化5月營收預計比4月持平或小幅下滑，僅南亞5月營收有機會比4月再小幅成長。

進入6月，由於德州冰風暴影響消除，先前停工的美國石化產能逐漸恢復出口，會影響到亞洲石化產品行情，預期台塑三寶6月營收可能同步下滑。

不過法人認為漲多壓回屬合理現象，美國石化重鎮德州一帶，去年8月底先遭颶風襲擊，今年2月中又發生罕見冰風暴，令全球石化品供應雪上加霜，價格進一步狂飆。經過接連兩波大漲後，價格修正反而有利市場更健康，讓行情走更遠。