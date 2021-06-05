陽明4月純益 暴增50倍

全球海運市場運價漲不停，貨櫃三雄的獲利持續繳出亮麗的成績單，陽明昨（4）日最新公布4月單月獲利自結數，稅後純益為88.67億元，年增率5,061.88%，每股稅後純益為2.66元，再創單月新高紀錄。

日前萬海公布4月的稅後純益達61.52億元，年增率1,101.57%，每股稅後盈餘為2.75元。雖然龍頭長榮海運並沒有公布4月的獲利，但法人推估，長榮是全球前七大的海運業者，在運能等各項排名都優於陽明、萬海，推估獲利也會一樣好，而且持續看好長榮未來是全球今年少數有大量新船加入的業者，長期新船加入的效益可期。

陽明第1季營收為622.82億元，稅後純益達245.17億元，去年同期則是虧損情況，每股純益達7.49元，優於原先市場預期EPS上看7元。

陽明現在公布4月獲利，由於4月的旺季附加費還沒有開始加收，美國線的長約價也還沒有開始翻倍收，但4月獲利還是比第1季每個月的表現還好，由於5、6月的營收還會再跳升，使得陽明第2季的獲利出現想像空間。

陽明也表示，全球還是呈現缺船、缺櫃、及塞港的三缺情況，尤其北美地區碼頭作業能力不足，一直是去年以來塞港的主要原因，現在塞港還延續回亞洲，碼頭作業效率跟著降低，導致船隻塞港，短時間不易解決，造成運價易漲難跌，而且現在連回程市場都很好，海運業者出現罕見兩頭賺。

法人分析，貨櫃三雄除了獲利不斷傳佳音外，隨著旺季到到來，4日台灣證券交易所與富時國際有限公司合編的台灣指數系列富時羅素台灣50成分股公布最新一季度的成分股，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海全數上榜順利被納入成分股，使得未來外資買盤有望再增加。