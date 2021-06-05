長榮目標價 喊到145元

滙豐證券先前對長榮的目標價「到價」後，該券商昨（4）日出具更新報告指出，由於中國鹽田港嚴重塞港，恐導致全球航運延遲甚至供應鏈斷鏈，國際運價預期進一步上漲，有利長榮獲利再提升；將今年每股稅後純益（EPS）預測上修到23.6元，目標價同步提高到145元為外資圈第一高。

滙豐表示，自蘇伊士運河塞港事件以來，上海出口集裝箱運價指數已上漲36%，因近期新冠疫情再起，導致大陸鹽田港也出現塞港，並導致鄰近港口開始壅塞，馬士基預測全球航班將再度遞延，至少延遲12天以上。

到6月2日為止，鹽田港塞了40艘船並影響多達2萬個貨櫃運輸，遠高於過去單日常態的5,000個，滙豐認為，若鹽田港無法盡速打通，不只會影響全球運力，還可能出現供應鏈斷鏈，目前亞洲到美國的航線周轉時間已較過往多出一倍。國際運價則可能在2022年前都無法回歸常態。另一方面，明年美國西岸港口將和國際長岸及倉庫聯盟重新協議勞工合約，過去經驗此一談判會導致貨運延遲來爭取較好的條件，意味明年仍可能再度有塞港挑戰。

對照長榮營運，滙豐表示，長榮4月營收雖較3月下滑，反轉先前一連數個月的成長趨勢，但背後主要是運價自2月高峰下滑後，遞延反映在長榮的基本面，而近期運價已經回升，有利長榮5月業績跳高。

富時指數公司昨日公布台灣指數系列成分股調整，長榮順利納入台灣50及高股息指數，滙豐認為，這也是激勵股價的利多。