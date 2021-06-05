新光金辦現增 將發行10億股

新光金控5月27日法說會釋出將辦理「100億元以內」的普通股現金增資之後，經營階層很快推動此事，新光金董事會昨（4）日決議並公告，將發行普通股10億股，全數注資核心子公司新光人壽。

新光金控昨日股價收在9.99元，法人表示，以現增價約為市價九折推估，新光金可募資大約90億元。新光金發言人李超儒副總表示，此舉旨在同時強化新光金與新壽的母子公司財務結構。

新光人壽去年底資本適足率（RBC）僅212.62%，瀕臨金管會保險局要求的法定下限200%；今年3月底因債券殖利率彈升，新壽持有的金融資產餘額，合計未實現損失170億元，增資有助強化新壽的財務結構。

外界關注新光人壽的RBC等財務指標，會因這次辦理現增而改善多少？李超儒表示，現增金額尚未確定，現在還不好預估跟揭露。

新光金控3月底普通股股本1,302億元，現增10億股之後，對每股稅後純益的稀釋效果約7.1%，法人表示，新光金先前法說會已對市場預告此事，加上現增金額並不算大，屬於「個位數」的影響，研判新光金後續股價不致因此承受太大的跌價壓力。

新光金控昨也公告，因應新冠疫情，今年股東常會改至7月2日上午9時。

新光人壽昨日董事會也通過，因應金管會去年9月16日金管保壽字第10904936781號函，要求對該公司資負會及投審會成員究責，由董事會代行股東會決議，停止駐會董事蔡雄繼的董事職務十個月。