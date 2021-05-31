鋼鐵人再度強攻 台股重返「萬七」

今（31）日台股盤中大漲點，站回「萬七」大關，盤面上，鋼鐵人再度飛翔，上市鋼鐵類股指數大漲逾7%，上櫃鋼鐵指數也漲逾3%。

盤面上，威致（2028）、第一銅（2009）、春源（2010）、中鴻（2014）等11檔鋼鐵股亮燈攻上漲停板，另外，龍頭股中鋼（2002）漲逾4%、大成鋼（2027）、東和鋼鐵（2006）、燁輝（2023）、豐興（2015）等漲幅也在3%以上。

法人認為，美國總統拜登提出高達6兆美元預算案，有望帶動美國基礎建設需求，帶動全球鋼價大漲，加上受惠於中國實施碳中和政策、全球景氣復甦，在供給減需求增之下，歐美地區熱軋行情領漲，亞洲地區鋼價出現補漲行情。

展望後市，法人指出，由於中國自5月1日起出口退稅與進口鋼胚等稅率取消，加上年度的限產政策，將使供需吃緊，推估盤價仍將延續漲勢，整體而言，預期2021年鋼市供給秩序相對健康，預估今年鋼價將呈現易漲難跌，帶動相關族群獲利延續性佳。