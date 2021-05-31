快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼鐵人再度強攻 台股重返「萬七」

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
鋼鐵人再度飛翔，上市鋼鐵類股指數大漲逾7%，上櫃鋼鐵指數也漲逾3%。路透
鋼鐵人再度飛翔，上市鋼鐵類股指數大漲逾7%，上櫃鋼鐵指數也漲逾3%。路透

今（31）日台股盤中大漲點，站回「萬七」大關，盤面上，鋼鐵人再度飛翔，上市鋼鐵類股指數大漲逾7%，上櫃鋼鐵指數也漲逾3%。

盤面上，威致（2028）、第一銅（2009）、春源（2010）、中鴻（2014）等11檔鋼鐵股亮燈攻上漲停板，另外，龍頭股中鋼（2002）漲逾4%、大成鋼（2027）、東和鋼鐵（2006）、燁輝（2023）、豐興（2015）等漲幅也在3%以上。

法人認為，美國總統拜登提出高達6兆美元預算案，有望帶動美國基礎建設需求，帶動全球鋼價大漲，加上受惠於中國實施碳中和政策、全球景氣復甦，在供給減需求增之下，歐美地區熱軋行情領漲，亞洲地區鋼價出現補漲行情。

展望後市，法人指出，由於中國自5月1日起出口退稅與進口鋼胚等稅率取消，加上年度的限產政策，將使供需吃緊，推估盤價仍將延續漲勢，整體而言，預期2021年鋼市供給秩序相對健康，預估今年鋼價將呈現易漲難跌，帶動相關族群獲利延續性佳。

東和鋼鐵 鋼價

延伸閱讀

台股6月天 外資唱旺

就市論勢／車電、航運、造紙 可留意

台指期 短線震盪

股票型ETF吸金 規模飆破6,000億元

相關新聞

長榮、陽明目標價 法人上修至130元、140元

航運迎接旺季，國際運價攻頂後，還有上漲行情可期，國內投顧預測，雙雄長榮（2603）、陽明（2609）在第2季每股稅後純益...

鋼鐵人再度強攻 台股重返「萬七」

今（31）日台股盤中大漲點，站回「萬七」大關，盤面上，鋼鐵人再度飛翔，上市鋼鐵類股指數大漲逾7%，上櫃鋼鐵指數也漲逾3%...

第一化成每股76元掛牌上市 早盤大漲107.8%

能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY今天掛牌上市，承銷價新台幣76元，早盤最高來到158元，大漲107.89%

法人觀點／鈞興銷售火熱 獲利升溫

鈞興-KY（4571）在電動工具、園林工具、縫紉機領域等主要客戶出貨延續良好動能下，分析師認為，訂單能見度至第3季。另外...

鈞興董座高國興 專挑難的做

鈞興董事長高國興在1960年代一個人到香港發展，從白手起家一直做到上市公司的董事長，多年來就是秉持著「腳踏實地、認真打拚...

IKKA-KY 醞釀蜜月行情

能率集團旗下第一化成（IKKA）-KY（2250），今（31）日以承銷價76元掛牌上市，夾帶著最高競拍得標價153.9元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。