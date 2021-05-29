長榮目標價 小摩喊131元

全球運力短缺，國際運價漲不停，摩根大通報告指出，因應運輸需求成長但供給持續短缺，繼主要航線大漲後，航商已轉向調漲綜合費率上漲附加費（GRI），反映即將到來的運輸旺季更加供不應求，進一步上調長榮目標價至131元，為外資圈對長榮最高目標價；報告同步上修中遠海控、東方海外獲利預測。

摩根大通表示，蘇伊士塞港事件後，因運輸需求持續增加但供給不足應付，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）迄今連漲八周，國際航商面對即將到來的旺季，評估運力恐進一步緊繃，紛紛釋出調漲GRI附加費的訊息，顯示運價進入第3季還會強勢上漲。

因應需求高於預期，摩根大通也上修今、明年運輸需求增幅為6%、3.9%，此前預測5%及3.3%。數據公司Alphaliner指出，大多數亞洲往美西線的船舶都已被預訂，摩根大通實際訪調亞洲主要航商，也釋出一致看法，呼應運量及運價趨勢持續上升。