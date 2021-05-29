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航運雙雄趕造船造櫃 後市俏

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

國內航運股昨（28）日成交量再占到台股的33%，業界分析，長榮萬海是這波全球海運業積極造船造櫃業者，未來營運有想像空間；陽明之前訂造的新船今年陸續加入，為今年營運成長添材火。

航運族群不斷輪動，昨天買盤又回到貨櫃三雄，股價落後的長榮昨天展現龍頭光環，在外資大買3.6萬張加持下，以96.4元漲停收盤；萬海續攻漲停來到154.5元；陽明漲4.8%收108元，外資連四買。

法人認為，這波由萬海領軍上漲，主因投資人擔心長榮會受到長賜輪影響，使長榮股價落後萬海及陽明，隨著蘇伊士運河管理局宣布調查報告，事故責任在長賜號船長身上，市場擔心解除，長榮出現龍頭股架勢攻上漲停。

法人認為，長榮布局是三雄中最有競爭力者，目前總船舶數衝到202艘，其中自有113艘、租賃89艘，根據目前各家業者公布的造船資料，長榮訂造的新船全部交船，全球排名躍升為第五名，超越第五名的德國航商赫伯羅及三家日本海運結盟成型的海運業者ONE。

長榮 萬海 陽明

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