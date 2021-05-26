「蜘蛛人」股價漲翻天 法人點名最大遺珠是它

繼「航海王」、「鋼鐵人」之後，「蜘蛛人」紡織族群最近受惠印度疫情轉單、產品報價反彈等題材，股價漲翻天，成為台股盤面焦點之一。其中法人點名羽絨衣廠廣越（4438）、光隆（8916）因為季節性因素，成為最大遺珠，但接下來隨著紡織業進入秋冬服飾出貨季節，廣越、光隆營運準備開始加溫。

在成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）的帶頭領軍下，最近國內紡織族群股價漲翻天，儒鴻近期股價已經創下歷史新高，南紡（1440）、集盛（1455）等上游紡纖廠的股價更是在兩個月內翻倍漲。相較之下，國內紡織業的模範生廣越、光隆股價仍處相對低檔。

法人分析，廣越、光隆因為是做羽絨服，屬於秋冬裝，季節性特別明顯，第1季是傳統淡季，營運處於谷底，像是廣越剛公布第1季稅後淨損1.08億元，每股淨損1.05元，股價欲振乏力。但接下來配合歐美的耶誕採購潮，5、6月開始將進入秋冬裝的出貨旺季，廣越、光隆營運增溫可望相當明顯。

廣越總經理吳朝筆日前已經預告，復甦的「曙光很強」，公司營運已經脫離谷底，廣越第2、3季營收可望呈現「月月增」。他表示，去年因為疫情大家減少出門，廣越有一半以上營收來自Patagonia和The North Face（簡稱TＮF）等戶外品牌客戶，這部分去年訂單縮減相當嚴重，鬱卒了一整年，但目前市場庫存水位為史上最低，加上客戶看好歐美疫苗施打後疫情解封，將帶來報復性消費商機，下單相當積極，今年旺季的訂單增長幅度將相當可觀。他日前喊出，廣越今年營收年增率至少從25%起跳。

而光隆第1季靠著家用紡織製品撐腰，營運提前反彈，今年首季稅後純益1.28億元，季增十倍，換算每股純益0.98元。第2季羽絨服的部分出貨也將開始增溫，加上第1季因為船期因素，有部分訂單延遲到第2季發生，光隆營運也準備重返榮耀。

至於今年以來包括羽絨、尼龍、平織布等羽絨衣上游主要原料價格大漲，業者表示，相關的原料成本上漲可以轉嫁，會順勢調高產品報價，不會壓縮到公司毛利。