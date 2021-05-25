買盤彈盡援絕！加工絲五虎短多下車 聯發、宏益盤中急殺

加工絲5虎力麗（1444）、宜進（1457）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發（1459）反應短多下車，盤中股價出現急殺，包括聯發、宏益盤中跌幅超過7%。法人表示，即便大盤今（25）日持續反彈，但紡織股買盤後繼無力，追價力道疲軟，造成獲利了結賣壓湧現。

受惠聚酯、加工絲價格上漲帶動，加上棉花需求替代效應，這波中低價紡織股股價表現亮眼。近期油價轉強，市場關注，台灣的化纖報價是否有進一步調漲空間。對此，業者多認為，由於今年以來產品價格已漲過一波，要再續漲不易，但因原物料支撐，預期也跌不下來。

力麗表示，加工絲從去年底起漲以來已漲了3成，後續會視原物料、夏季用電等成本增加來反應報價，不過，預估漲幅已有限，主要是目前看來，一些大客戶下單力道有減弱，加上大陸供給強勁，因此產品不易再看到大幅漲價。

力麗表示，目前訂單能見度已達7月底，開工率也達滿載水準，公司採購的尼龍細丹尼專用機已有4台新機在5月陸續裝機，年底將再有4台新機，對於提升產能有所助益。此外，因自有機台不足，還是有部分訂單委外代工，產品也調整生產獲利能力較佳的品項，往高品質、高附加價值、客製化的方向走。

集盛表示，尼龍今年以來從每噸1450美元漲到2050美元，漲幅已達4成，主要反應上游缺料，造成產品漲價。不過，目前看來價格就是高檔盤整，只要原物料持續在高檔，也看不到下跌的理由。

集盛表示，過去因尼龍主要原料CPL價格處於低檔，拖累公司營運表現，不過，從去年第4季起，尼龍業務已有大幅改善，已連續兩季都出現盈餘貢獻，預估今年更將為公司營運帶來成長動能。