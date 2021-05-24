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今日盤中我最強！航海王攜手蜘蛛人匯聚人氣

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（24）日開低走高，盤面除了運輸類股強勢之外，紡織族群表現也相當亮眼，類股漲幅超過4%；航海王攜手蜘蛛人成為匯集盤面人氣指標。（本報系資料庫）
台股今（24）日開低走高，盤面除了運輸類股強勢之外，紡織族群表現也相當亮眼，類股漲幅超過4%；航海王攜手蜘蛛人成為匯集盤面人氣指標。（本報系資料庫）

台股今（24）日開低走高，盤面除了運輸類股強勢之外，紡織族群表現也相當亮眼，類股漲幅超過4%；航海王攜手蜘蛛人成為匯集盤面人氣指標。

紡織族群主要受惠於低價、股價基期相當低及獲利優勢，類股指數類股盤中強漲逾4%，集盛（1455）、宏遠（1460）、弘裕（1474）及南紡（1440）攻上漲停板價位，宏州、年興（1451）、聚陽（1477）、新纖（1409）等漲幅也在5%之上。

法人分析，紡織在油價強勢之下，預期將推升下游相關族群的需求，導致近期聚酯與尼龍等報價維持強勢表現，帶動紡織族群4月營收大幅增長，且紡織族群股價對比鋼鐵、航運相對落後，出現落後補漲行情，短線資金未回流電子之前，族群股價有望維持強勢表現。

就紡織類股今年首季獲利表現來看，集盛、聯發（1459）、嘉裕（1417）、宏遠等轉虧為盈；不過，宏遠、昶和（1468）、大將（1453）、中和（1439）、宜進（1457）、強盛（1463）、興采（4433）、力麗（1444）、遠東新（1402）等股主要獲利來自業外投資，隨著第2季進入傳統纖維廠、布料廠訂單轉換的淡季，後續獲利表現成長幅度需要持續觀察。

宏遠 集盛

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