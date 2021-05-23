玉山金24日法說 聚焦疫情衝擊

本周法說會聚焦玉山金控、亞泰、凱崴及聯合再生。鑒於本土疫情嚴峻，但歐美疫苗陸續施打、逐步開放國境，玉山金控海外布局完整，法人認為，法金與海外布局下半年應有預期空間；影像感測器模組（CIS）大廠亞泰以及鑽針廠凱崴因應客戶需求，今年均提高資本支出擴產因應，也成為外界關注焦點。

玉山金於明（24）日舉行法說會。去年海外分行獲利為國銀第二，今年隨各國疫苗接種持續推進，子公司玉山銀串聯兩岸三地與東協據點，惟國內因疫情進入三級警戒，勢必衝擊內需表現，法人將關注玉山銀信用卡布局計劃與民眾刷卡意願。

玉山金董事會已決定股利政策，現金、股票股利擬各占比50%，共發1.22元股利，現金與股票股利每股0.61元，低於前一年度的1.588元，以21日收盤價25.45元計算，玉山金現金殖利率為2.3%。

亞泰、凱崴及聯合再生則是分別參加櫃買中心與臺灣證券交易所舉辦的業績發表會。凱崴近兩年為因應客戶華通、欣興、南亞、景碩、深南等大廠的5G載板、電動車新訂單鐳射、機鑽鑽孔需求，持續增加資本支出，去年投入設備金額2.6億元，今年將倍增至5.2億元，已於桃園及昆山服務據點增設鐳射產能，並增添新機鑽產能。

亞泰為全球前兩大CIS廠，看好因疫情因素，受惠遠距教學與居家辦公複合式形態成形，驅動會議設備需求。