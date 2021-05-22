傳產股作帳題材 點火

受疫情影響，逾1,900家上市櫃及興櫃公司股東會延後舉行，使得多頭續航的股東會行情跟著延後，尤其疫情再起，少了各上市櫃老闆們在股東會中對下半年指引，法人表示，不妨觀察投信與集團半年作帳透露的訊息，焦點則先放在傳產股，尤其是航運、 鋼鐵、紡纖及造紙等族群。

每年5月下半月起至6月，通常是股東會最密集時期，許多上市櫃公司老闆或高階主管都會在股東會宣布利多，形成所謂的股東會行情，但因疫情，自下周一起高達1,931家公司股東會延至7月1日之後舉行。台新投顧副總經理黃文清認為，上市櫃老闆們若要放利多可透過媒體，不一定要等到股東會才闡釋遠景。

也有法人指出，適逢半年底，亦可以透過「作帳」表達，包括集團與投信作帳，尤其資金近期大多集中在傳產股，有些傳產股股價雖然漲了一波，但經歷修正後，仍有行情可期。

在傳產股中，以航運、 鋼鐵、紡纖及造紙等類股後市最看好，主要是受惠原物料漲價效應。不過法人也提醒，疫情仍是最大變數，市場波動難免，資金可能在類股之間快速輪動，投資人不宜一味追高。