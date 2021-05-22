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慧洋股東會送大禮 股息增至1.5元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

慧洋-KY昨（21）日股東會送小股東大禮，董事長藍俊昇看好散裝船景氣翻揚，今年營運展望非常好，小股東建議加發股利，股東會最後通過每股加發現金股利0.5元，調高為1.5元。

小股東原要求加發1元，也就是現金股息由原先1元增加至2元，藍俊昇表示，公司營運成績雖 很好，但要把一部分獲利擴大船隊規模，因此必須保留一定現金，公司營運才會愈來愈好。

藍俊昇也幽默的跟股東分享，「其實股利發愈多我領愈多，當然很好，但公司營運不是這樣的；也不要讓人家覺得我們炒股，今年營運真的非常好，獲利也會很出色，所以明年一起發，小股東明年記得要再來，告訴我欠你0.5元現金股利」。

藍俊昇強調，未來將逐步汰換舊船、增添新型節能船舶，並尋求長期且穩定之新船與換約船合作機會，於適當時機鎖定指數連結合約的租金，今年有57艘船舶進行換約，預估換約漲幅高達32.1%，期望在產業逐步好轉下，穩定提升獲利。

股東會 股利 散裝船

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