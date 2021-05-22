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散裝船多頭行情 大爆發
印度疫情拉警報，全球散裝船周轉率面臨新挑戰，有些港口拒絕過去三個月內曾到過印度的船舶及人員入港，慧洋-KY董事長藍俊昇昨（21）日不諱言指出，全球散裝船周轉率正持續降低中，尤其是6萬噸以下中、小型船，現在景氣好到「船才剛出租就會立即後悔」。
不只是慧洋看好市場反彈商機，中航更用行動證明看好散裝船市場持續回春，旗下子公司斥資新台幣32.7億元買進二艘超大型21萬噸海岬型船舶，主要載運鐵礦砂，預計2023年交船。
藍俊昇分析，根據國際海運總會數據，印度、菲律賓和中國大陸是全球前三大船員來源國，全球估計160萬名船員中，有24萬名來自印度，因為印度疫情太嚴重，各港口都很擔心到過印度的船舶或船員在港口作業時會引起傳染，所以開始限制印度船舶及人員入港。
印度有許多農產品、鐵礦石出口，加上需要進口很多煤碳，所以印度地區散裝船使用量一直很高，但因港口設備等問題，中、小型船到港作業比率非常高；近期因許多地方港口限制印度來的船到港，所以要到印度區的船舶租船天數必須拉長，造成船舶周轉率急速下降。
藍俊昇分析，去年受到新冠疫情巨型黑天鵝衝擊，在疫情未明下，各國經濟貿易活動、基礎建設停擺，連帶影響散裝船市場需求；然自去年下半年起，各項防疫措施逐步落實，全球市場回溫，今年美國、大陸都宣布擴大基礎建設，散裝船會在今年上演爆發行情。
看好散裝船多頭行情到來還有兩大原因，首先，因為散裝船長期低迷，過去造船數大減，未來兩年新造船加入數量明顯減少；其次，國際海事組織（IMO）即將擬定最新環保政策，預計2023年1月起實施船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII），明確規範碳排放標準，未達標準船舶將面臨強制降速，將影響散裝船船舶周轉率，預估全球市場有八成以上船舶受到影響。
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