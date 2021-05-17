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鋼鐵王較航海王弱勢 融資追繳賣壓仍重
遭到融資追繳重災區的中鴻（2014）、陽明（2609）及長榮（2603）等三指標股，今（17）日開盤仍走低，籌碼仍有待沈澱。鋼鐵類股今日盤中跌勢較重，跌幅約5.9%，運輸股今日盤中跌幅約4.9%。
鋼鐵類股今日跌勢較重，中鴻開盤跌停37.25元，雖成交5千多張，但跌停板價仍超過2萬張委託賣出，賣壓相當沈重。
相對於中鴻，陽明及長榮今日開盤也下挫超過6%，但早盤並未出現跌停；不過，短線仍見到當日沖銷等短線交易穿梭其中，陽明及長榮早盤的交易量仍大，股價起伏也大。
中鴻融資餘額近五日已減少約1.8萬張，目前融資餘額仍有4.5萬張；長榮近五日融資減少6.4萬張，目前融資餘額仍有25.8萬張。
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