供不應求 全球貨櫃運價難跌

外電報導，全球第一大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）認為海運費率將逐漸下降；然而最新一周貨櫃輪運價持續飆漲，國際知名航運期刊也都認為，今、明年需求量比供給還多；專家也分析，根據期刊預估數字，運價要大跌空間實在不大。

馬士基財測翻倍效應，國內長榮、陽明及萬海第1季獲利寫下史上新高，全球海運市場不斷飆漲後，市場對未來展望有著各種傳聞，對貨櫃航運將迎向「超級多頭」總會出現懷疑。

航運專家指出，由於這波疫情打亂的全球海運供應鏈，需要一段時間才能消化，就以「長賜號」在蘇伊士運河擱淺僅一周左右分析，河道已正常運作，然而歐洲各大港口要消化這些突然湧進的貨量，就要一、二個月的時間，歐洲線到現在需求不減、市場緊繃情況推升運價漲幅不斷加大，以這個事件為例，就不難想像為什麼運價一直跌不下來。

Alphaliner跟Drewy都是全球知名期刊，這兩個期刊對市場供、需看法一直有著重要指標作用。Alphaliner預估2021年貨櫃航運需求成長率為3.4%，艙位供給成長率為3.9%，供給是比需求增加，但因疫情發展存有許多不確定性，推升運價狂漲。

Alphaliner更預估在2022年，市場供需持續縮小，且兩家都預估供給比需求還少，Alphaliner跟Drewy的新船供給分別為2.8%跟2.5%，然而需求則是增加3.2%及4.7%；海運專家指出，再加上各界對海事環保議題更加重視，舊船還會加速退出海運市場，在供需差異不斷拉大下，實在看不出運價下跌理由。

國內法人報告也分析，2022年市場呈現供不應求，推估運價要大跌的基礎不太合理，2023年降碳降速，2022年除海運研調機構Alphaliner、Drewry外，另一家Clarkson也預估市場呈現需求大於供給，這樣的預期結果，跟實際新船訂單狀況相符。