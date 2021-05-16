慧洋21日股東會 展望受矚目

國內船舶數最多的散裝船龍頭慧洋-KY於21日舉行股東會，由於慧洋-KY在14日成為航運股率先止跌的個股，未來股東會對於營運展望成為市場關注的重要議題。

漲多的航運股近日成為台股殺盤重心，但全球散裝船市況還是相當吃緊，根據最新的散裝船指數變化分析，中、小型船舶需求還是非常旺在黃、小、玉載運求下，日租金依舊表現強勁，這也是慧洋-KY的主力船舶，成為新一波的受惠概念股。

全球在擺脫2020年疫情造成經濟谷底後的活動復甦，儘管近日全球疫情再度延燒，各國疫苗施打已陸續啟動，境管解封有望，原物料的運輸需求可望進一步回升。

慧洋-KY已公布4月獲利自結數，受惠各種散裝航運船型日均價維持20,000美元以上，單月營業利益5.05億元，推升慧洋營業利益率至37%，4月稅前盈餘為5.57億元，自結每股稅前盈餘為0.75元。累計前四月稅前盈餘為14.52億元，自結每股稅前盈餘為1.95元。

散裝船還有一個很重要議題，隨著近期國際海事組織（IMO）預計於2023年1月起實施船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大標準，將針對船舶碳排放問題進行管制，無法符合規定的船舶將面臨強制降速，慧洋-KY的船舶不斷的汰舊換新，高達八成的節能船隊，成為未來相對有競爭力的船隊。